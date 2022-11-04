Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakanın hakkının beraberlik olduğunu dile getiren Erkmen, şu ifadelere yer verdi:

“Müsabaka sonucunda beraberlik hem bizim hem MKE Ankaragücü açısından bence maçın hakkı diye düşünüyorum. İlk yarısında ölü top organizasyonu dönüşü Ankaragücü’nün hızlı oyuncularıyla girdiği 2 pozisyon var. İlk yarı tamamen mücadele orta saha özellikli geçti. Hem onlar hem biz pozisyon üretemedik. İkinci yarı Koita değişikliği ile hamle yaptık. Hamle sonucunda golü bulduk. Gol sonrası 10 dakika rakibin şaşkınlığında 2 net pozisyonumuz var. Kaleci Bahadır’ın kurtardığı. Sonrasında oyunun sonlarında taçtan gelen topta konsantre eksikliğinde rakip golü buldu. Maçı da kazanabilirlerdi. Son 2-3 hafta öncesinde oynayan oyunculardan Sadık, sakattı. Morthada ve Haris kart cezalısıydı. Eysseric ve Bahoken sakatlığından dolayı oynayamadı. 5 eksik oyuncuyla oynadık. Yerine oynayan oyuncuları kutluyorum. Salı günü kupa maçı var. Kupa sonrası milli takım arasına gireceğiz. Hazırlıklarımızı yapacağız. Göreve geldiğimizde 0 gol 0 puan ile başlamıştık şu anda 15 puandayız.”