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Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan depremde yaşadıklarını anlattı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Atakaş Hatayspor maçının ardından kötü hava koşulları nedeniyle bölgede kaldıklarını ve depremi orada yaşadıklarını söyledi.

Giriş: 07.02.2023 - 16:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan depremde yaşadıklarını anlattı
AA

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, depremde yaşadıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Genç teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından kötü hava koşulları nedeniyle bölgede kaldıklarını ve depremi orada yaşadıklarını belirtti.

Deprem anında İskenderun'da ailesiyle olduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Tüm bölge halkıyla beraber bu korkutan anları ben de yaşadım. Deprem sırası ve sonrası görmüş olduğum manzara kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar acı ve çaresizlik doluydu. Görmüş olduklarım ne kadar acıysa sonrası güzel ülkemin, güzel insanlarının tek yürek canla başla yardımlaşması da bir o kadar içimi ısıttı. Devletimiz her ne kadar bütün imkanlarını seferber etse de bölge halkının çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. Hepimizin büyük-küçük, az-çok, maddi-manevi demeden destek ve birlik olma zamanı. Depremde vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardım bekleyen, enkaz altında bulunan insanların bir an önce sağ salim çıkarılması için dua ediyorum. Geçmiş olsun Türkiyem."

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