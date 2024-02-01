Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'dan 'Dört Büyükler'e karşı büyük başarı! - Kasımpaşa Haberleri

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'dan 'Dört Büyükler'e karşı büyük başarı! - Kasımpaşa Haberleri

REKLAM advertisement1

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Türk futbolunun 'Dört Büyükler'i Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a deplasmanlarda kurduğu üstünlükle adından söz ettiriyor.

İzmirspor'da başladığı futbolculuk kariyerinde Galatasaray altyapısına transfer olan Sami Uğurlu, burada istediği çıkışı yapamadı. Ardından birçok Anadolu kulübünde top koşturan Uğurlu, kariyerinin tamamını alt liglerde geçirdi.

Antrenörlük hayatına Altınordu'nun akademi takımlarında başlayan Sami Uğurlu, Hüseyin Eroğlu, Fuat Çapa, Yalçın Koşukavak ve Hakan Kutlu'nun yardımcılıklarını yaptı. 45 yaşındaki teknik adam, 2021-2022'de Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın başına geçti. Lacivert-beyazlı takımın başında 24 resmi maça çıkan Uğurlu, sonraki sezonun ikinci haftasında görevinden ayrıldı.

REKLAM

Sami Uğurlu, TFF 1. Lig'de kısa süren Bandırmaspor macerasının ardından bu sezon kasım ayında yeniden Kasımpaşa'nın başına geçti.

Uğurlu yönetiminde ilk döneminde 1.88, bu sezon ise 1.42 maç başına puan ortalamasıyla mücadele eden lacivert-beyazlı takım, özellikle 'Dört Büyükler'e karşı performansıyla ön plana çıktı.

Kasımpaşa, Uğurlu yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile yaptığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

DEPLASMAN PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU Kasımpaşa, Sami Uğurlu'nun 'Dört Büyükler'e karşı deplasmanda görev yaptığı 5 maçın 4'ünü kazandı. Lacivert-beyazlı takım, Uğurlu idaresinde dış sahada Galatasaray'ı 3-1, Beşiktaş'ı 3-0 ve 3-1, Trabzonspor'u ise 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa, tek yenilgisini bordo-mavililer karşısında 1-0'lık skorla yaşadı. Uğurlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, 4 galibiyeti de 3 gol atarak elde etti.

SAMİ UĞURLU'NUN 'DÖRT BÜYÜKLER'E KARŞI PERFORMANSI Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun lacivert-beyazlı takımın başında Türk futbolunun 'Dört Büyükler'ine karşı performansı şöyle: Sezon Tarih Maç Skor 2021-2022 20 Ocak 2022 Galatasaray-Kasımpaşa 1-3 2021-2022 5 Şubat 2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0 2021-2022 28 Şubat 2022 Kasımpaşa-Fenerbahçe 1-2 2021-2022 25 Nisan 2022 Beşiktaş-Kasımpaşa 0-3 2022-2023 15 Ağustos 2022 Kasımpaşa-Fenerbahçe 0-6 2023-2024 5 Ocak 2024 Beşiktaş-Kasımpaşa 1-3 2023-2024 29 Ocak 2024 Trabzonspor-Kasımpaşa 2-3