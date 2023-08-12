Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Oldukça iyi bir gün

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Süper Lig'in 1'inci haftasında Kasımpaşa sahasında MKE Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş mücadeleyi değerlendirdi.

Son dakikada kazanmanın kendilerini çok mutlu olduğunu dile getiren Kemal Özdeş, "Son dakika kazanmak böyle bir maçtan sonra takımımı, izleyenleri mutlu etti. Oldukça tempolu bir maç oynandı. Oyunun ilk 30 dakikasında her şey yolundaydı. Doğru işler yaptık golden sonra birkaç fırsat daha bulduk. Devrenin son 10 dakikasında kendi yarı alanımızdan çıkamadık, baskıyla karşılaştık. İkinci yarı yine 2-0 olana kadar pozisyonlarımız da var. Doğru oynayan taraftık. Oyun rahatladık derken bugün ilk kez çıkarken kaptırdığımız top faul oldu ve Efkan güzel bir gol attı. Onlar 16 kişiyle oynadı. Biz sadece 1 oyuncu değiştirdik. 2-2'den sonra da hemen cevap verdik. Yine önde hareketli olarak pozisyonlar üretmeye başladık. Son dakikada Ben Ouannes'in golüyle kazandık. Oldukça iyi bir gün bugün. 6 haftadır takımımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Eksikler var. Aramıza gençler katıldı. Ankaragücü'nü de kutluyorum. Hem takımımızı oluşturmaya devam edeceğiz hem de sıkı çalışıp bu atmosferi yaşatmak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

"3 OYUNCU ALACAĞIZ" Takıma 3 oyuncu daha transfer etmek istediklerini dile getiren Özdeş, "Ön tarafa 2 oyuncu almaya planlıyoruz. İstediğimiz oyuncu olsun istiyoruz. Hem bizim takımımız değerli kılacak hem de genç oyunculara katkı yapacak oyuncular istiyoruz. 3 oyuncu alacağız. Bunun yanında yerli oyuncu da katacağız. Bizim 2006 yıl doğumlu oyuncularımız iyi geldi. Onlara da süre verebilirsek, onları da oynar hale getirebilirsek amacımıza ulaşacağız. 3, 4 hafta devam edecek bu çalışmalar" dedi.

"İYİ TAKIMDA GENÇ OYUNCULAR DAHA İYİ GELİŞİYOR" Altyapıdan oyuncu üretmek istediklerini söyleyen Kemal Özdeş, şu ifadeleri kullandı: "Üretelim istiyoruz. Geçen yıllarda hem transfer ettiğimiz oyuncular hem de altyapıdan çıkarttığımız oyuncular büyük takımlara transfer oldu. İyi çalışan bir akademimiz var. Artık günümüzün bütçeleri gözetildiğinde bu zorunluluk haline geldi. Daha fazla genci nasıl barındırırız ona bakıyoruz. İyi takımda genç oyuncular daha iyi gelişiyor."

"YASİN ÖZCAN HER BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR" Geçtiğimiz sezon sol bek olarak görev yapan, Ankaragücü maçında ise sol stoperde forma giyen Yasin Özcan ile ilgili de konuşan Özdeş, "Her bölgede oynayabiliyor. Futbola başladığında sol öndeydi. Sonrasında sol bek oldu. Yaşına rağmen sorumluluk aldı. Büyürken de sol stopere geldi. Orada da oynuyor. Özellikli bir oyuncu. Oyunu çok iyi anlayan bir oyuncu. Taktik boyutunu iyi çözüyor. Ürettiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Vizyonlarımızdan bir tanesi de bu. Bu sene genç oyuncuları daha sık göreceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.