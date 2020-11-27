Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İrfan Buz, "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek, ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa Teknik Direktörlüğünden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buz, futbolculara ve kulüp personeline ise teşekkür etti.