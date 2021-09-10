Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 3 maçın 1'ini kazanan ve 2'sinde berabere kalan Kasımpaşa, hanesine yazdırdığı 5 puanla 8. sırada yer alıyor. Yaptığı müsabakalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Kayserispor ise 4 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Macar futbolcu Kevin Varga karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı ekipte yeni transferler Ryan Donk ile Nabil Dirar'ın kamp kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.