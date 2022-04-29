Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de son dönemdeki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa, 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla 34. haftayı 11. sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 17'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 11'ini kaybeden Medipol Başakşehir ise 34. haftayı 57 puanla 4. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir​​​​​​​, 2-1 kazanmıştı.