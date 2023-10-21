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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:15
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        Kasımpaşa, Sivasspor'a konuk olacak
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        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

        Ligde geride kalan 8 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 12 puanla 8. sırada girdi.

        Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmuştu.

        Ev sahibi EMS Yapı Sivasspor ise topladığı 10 puanla 9. sırada yer alıyor.

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