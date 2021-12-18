Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa 1-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu.
Ev sahibi ekip 43. dakikada Camara'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı. 50. dakikada Fayçal Fajr skoru 1-1'e getirdi. Yatabare, 76 ve 81'de attığı gollerle Sivasspor'a 3 puanı getirdi: 1-3.
Ligde 6 haftadır kazanamayan Kasımpaşa 11 puanla son sırada kaldı. Son 15 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen lacivert-beyazlılar, 17 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Üst üste 4. galibiyetini alan Sivasspor ise 22 puana yükseldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Cemil Tunç
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı (Dk. 85 Sakıb Aytaç), Travnik, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Ben Ouanes), Eysseric, Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Varga), Jörgensen (Dk. 69 Umut Bozok)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+4 Muhammed Emin Ergin), Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Fajr, Cofie (Dk. 90+4 Özkan Yiğiter), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 74 Hakan Arslan), Pedro Henrique (Dk. 74 Kayode), Gradel, Yatabare (Dk. 89 Leke James)
Goller: Dk. 43 Camara (Kendi kalesine) (Kasımpaşa), Dk. 50 Fajr, Dk. 76 ve 81 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 49 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor), Dk. 49 Eysseric, Dk. 51 Hadergjonaj, Dk. 59 Donk, Dk. 70 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
3. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jörgensen'in penaltı noktası civarından çıkardığı şutta kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
43. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Jörgensen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Travnik, kale alanına yerden sert çevirdi. Altıpasın içinde Camara'ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-0
50. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Faycal Fajr'ın yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği noktadan filelerle buluştu: 1-1
75. dakikada Eysseric'in soldan kullandığı kornerde Donk'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu üstten kornere çeldi.
76. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan pas organizasyonuyla kullanılan köşe vuruşunda Gradel, topu Fajr'dan aldıktan sonra ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
81. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kayode, pasını Yatabare'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3
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