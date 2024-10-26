Kasımpaşa - Samsunspor maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip 4 maçtır yenilmezken; konuk takım da 5 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Brekalo, Da Costa.
Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Bedirhan, Zeki, Soner, Ntcham, Emre, Carlo, Kingsley, Marius.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka saat 16.00'da başladı. Hakem Çağdaş Altay'ın yönettiği 90 dakikada Murat Temel ve Mert Bulut yardımcı hakem olarak görev alıyor.
Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kasımpaşa, bu müsabakalarda 11 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.
İç sahada Fenerbahçe'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından üst üste Antalyaspor, Galatasaray ve Bodrum FK maçlarından beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlılar, son lig müsabakasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.
Ev sahibi ekipte Samsunspor maçı öncesinde Claudio Winck ve Nicholas Opoku kart sınırında. Bu futbolcular yarın kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.
İki ekip tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de geçen sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısındaki maçı Samsunspor sahasında 4-2 kazanırken, ikinci devredeki müsabakadan ise Kasımpaşa 1-0 galip ayrılmıştı.