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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, Rochinha'yı transfer etti - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, Rochinha'yı transfer etti

        Kasımpaşa, transferin son gününde 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Rochinha'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:14 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:14
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        Kasımpaşa'dan son gün transferi!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Rochinha adıyla bilinen Diogo Filipe Costa Rocha’yı kadrosuna kattı. Sol kanat ve forvet mevkilerinde görev yapan Rochinha ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar anlaşma sağlandı. Lacivert-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun transferini resmi sosyal medya hesabından da duyurdu.

        Son olarak Katar’da Al Markhiya forması giyen Rochinha, oynadığı 11 mücadelede gol ya da asist üretemedi.

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