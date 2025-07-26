Kasımpaşa - Pyramids FC maçı CANLI YAYIN
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Mısır Ligi temsilcisi Pyramids FC ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor...
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Mısır Ligi temsilcisi Pyramids FC ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.
KASIMPAŞA-PYRAMIDS İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Cem, Ali Yavuz, Cafu, Hajradinovic, Yusuf, Kubilay.
Pyramids: El-Shennawy, Marie, Sami, Lashin, El-Karti, Hamdy, Magdy, Atef, Alaa, Hafez, Reda.
Kasımpaşa-Pyramids FC maçı saat 18.00'de başladı. Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele, HT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.
3. HAZIRLIK MAÇI
Kasımpaşa bu maçtan önce 2 hazırlık maçı yaptı. Lacivert-beyazlılar ilk maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalırken; diğer maçta Hull City'e 1-0 mağlup oldu.