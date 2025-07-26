Kasımpaşa - Pyramids FC maçı CANLI YAYIN

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, Mısır Ligi temsilcisi Pyramids FC ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

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KASIMPAŞA-PYRAMIDS İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Cem, Ali Yavuz, Cafu, Hajradinovic, Yusuf, Kubilay.

Pyramids: El-Shennawy, Marie, Sami, Lashin, El-Karti, Hamdy, Magdy, Atef, Alaa, Hafez, Reda.

Kasımpaşa-Pyramids FC maçı saat 18.00'de başladı. Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele, HT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.

3. HAZIRLIK MAÇI

Kasımpaşa bu maçtan önce 2 hazırlık maçı yaptı. Lacivert-beyazlılar ilk maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalırken; diğer maçta Hull City'e 1-0 mağlup oldu.