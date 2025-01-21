Kasımpaşa'nın yeni sportif direktörü Mustafa Aztopal

Kasımpaşa Kulübü, Sportif Direktörlük görevine Mustafa Aztopal'ın getirildiğini açıkladı.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine Mustafa Aztopal getirilmiştir.

2012-2015 yılları arasında Kulübümüzde İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kulüplerde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nda Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter olarak görev yapan Aztopal’a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."