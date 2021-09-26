Kasımpaşa, Konyaspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 5 puanı bulunuyor. İttifak Holding Konyaspor ise ligde üçer galibiyet ve beraberlik sonucunda 12 puan elde etti.