Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından pas ile taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Kasımpaşa takımı, öğle saatlerinde hava yolu ile Konya'ya gidecek.