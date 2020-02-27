Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.