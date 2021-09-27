STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut

YEDEKLER: Harun, Erdem, Brecka, Sakıb, Ahmet, Doğucan, Hasan, Feyzi

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Bytyqi, Hassan, Serdar, Guilherme, Soner, Amir, Endri, Abdülkerim, Skubic

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Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 5 puanı bulunuyor. İttifak Holding Konyaspor ise ligde üçer galibiyet ve beraberlik sonucunda 12 puan elde etti.