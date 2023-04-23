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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve aradığı golü de 14. dakikada buldu. Kasımpaşa'da Fall attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Konyaspor 30. dakikada savunmadan gelen Calvo ile skora dengeyi getirdi.

İlk yarının son anlarında 45+6. dakika oynanırken arka direğe açılan ortaya hareketlenen Diouf uzak köşeye yaptığı kafa vuruşuyla Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Konyaspor maçı 2-1'lik skorla kazanan taraf oldu.

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MAÇIN DAKİKALARI

6. dakikada Guilherme'nin soldan ortasına altıpasın solunda topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Bahoken'in sağdan ön direğe ortasına altıpas içinde dokunan Fall, topu ağlara gönderdi: 1-0

30. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberlik golünü buldu. Rakip yarı sahanın ortalarından soldan Pozuelo ile kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Calvo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

33. dakikada Eysseric'in yarı sahadan savunma arkasındaki pasına hareketlenen Bahoken'in kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, Sehic topu ayaklarıyla oyun alanının dışına uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

45+6. dakikada soldan Guilherme'nin ortasına ceza sahasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

75. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Diouf'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Sehic topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eysseric'in şutunda top yandan dışarı gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Dk. 71 Hadergjonaj), Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan (Dk. 61 Hajradinovic), Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Mounir), Bahoken

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Cebrail Karayel), Bouchalakis, Muric (Dk. 39 Mahir Emreli), Pozuelo (Dk. 64 Paz), Moreno (Dk. 64 Michalak), Diouf (Dk. 89 Pavicic)

Goller: Dk. 13 Fall (Kasımpaşa), Dk. 30 Calvo, Dk. 45+6 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Fall, Dk. 59 Fabiano (Kasımpaşa), Dk. 60 Moreno (Arabam.com Konyaspor)

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