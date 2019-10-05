05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kasımpaşa, Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'deki Antalyaspor ve Denizlispor mücadelelerinden 6 puan çıkaran Kemal Özdeş ve öğrencilerini çıkışını sürdürmek istiyor. Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ise son 3 maçından 2 galibiyet çıkardı.
KASIMPAŞA: 0 - KONYASPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
SAAT: 15.00
HAKEM: Serkan Tokat
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: beIN SPORTS 1
KASIMPAŞA: Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Mame Thiam, İlhan Depe, Mustafa Pektemek
YEDEKLER: Ramazan, Jorge, Çağtay, Veigneau, Uğurcan, Azad, Heintz, Özgür, Yusuf, Quaresma
TEKNİKDİREKTÖR: Kemal Özdeş
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jonssson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Milosevic, Ömer Ali
YEDEKLER: Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Selim, Can, Bajid, Hadziahmetovic, Ali, Ferhat, Daci
TEKNİKDİREKTÖR: Aykut Kocaman
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KASIMPAŞA FORMDA
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 4 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Kasımpaşa, son dönemde aldığı galibiyetle kendine geldi. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u 3-0, 6. haftasında ise Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Öte yandan Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde de Yeni Çorumspor'u 1-0 mağlup etti. Kemal Özdeş ve öğrencileri böylece oynadığı son 4 resmi maçı da kazandı.
KONYASPOR DA YÜKSELİŞTE
Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor'un performansı da son haftalarda yükseldi. Süper Lig'deki ilk üç maçından da beraberlikle ayrılan Konyaspor, 4. hafta karşılaşmasında Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Aykut Kocaman ve öğrencileri Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olduktan sonra geçen hafta Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
PAŞA, EVİNDE KONYASPOR'A KAYBETMİYOR
Kasımpaşa, ligde Konyaspor'u ağırladığı sekiz maçın sadece birini kaybetti. İstanbul temsilcisi söz konusu bu mücadelelerin 4'ünü kazanırken 3 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Son 5 maçta Konyaspor'a yenilmeyen Kasımpaşa, 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Konyaspor'un bu deplasmandaki tek lig galibiyeti Şubat 2014'te 1-3'lük skorla gelmişti.
SÜPER LİG'DEKİ 17. RANDEVU
Kasımpaşa ile Konyaspor, Süper Lig'de tarihlerinde 17. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'deki ilk karşılaşmalarını 2007-08 sezonunda oynayan iki takım, daha önce birbirlerine 16 kez rakip oldu.
Söz konusu 16 karşılaşmanın Konyaspor 7, Kasımpaşa ise 5 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
KASIMPAŞA RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU
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