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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

17.02.2022 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa, Konyaspor'a konuk olacak

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 25 müsabakada yedişer galibiyet ve beraberlik ile 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.

İyi bir sezon geçiren Konya temsilcisi ise 24 müsabakada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Bir maçı eksik olan yeşil-beyazlı takım, elde ettiği 48 puanla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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