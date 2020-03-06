Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.