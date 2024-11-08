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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa - Kayserispor maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa - Kayserispor maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Kayserispor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. 11 haftalık süreçten Kayserispor 9 puan toplarken Kasımpaşa'nın ise 14 puanı bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:02
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Rodrigues, Sadiku, Barak, Hajradinovic, Brekalo, Ben Ouanes, Fall

        Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Baran Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Bahoken

        Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor.

        Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 11 haftalık süreçten Bellona Kayserispor 9 puanla 17. sırada yer alırken, Kasımpaşa 14 puanla 9. sırada kendine yer buldu.

        Kasımpaşa ligde oynadığı son maçta Beşiktaş deplasmanında 3 puanla dönerken, Bellona Kayserispor sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalmıştı.

        Ev sahibi ekipte Kenneth Omeruo sakat, Nuno da Costa cezalı durumda. Bellona Kayserispor'da ise Majid Hosseini ve Anthony Uzodimma sakatlıklarından dolayı forma giyemiyor.

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        KARŞILAŞMADAN ÖNCE ÇIKAN NOTLAR

        Kayserispor ile oynadığı son Süper Lig maçını 2-0 kazanan Kasımpaşa (Nisan 2024), lig tarihinde rakibini üst üste iki kere mağlup edemedi.

        Kasımpaşa'ya konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Kayserispor, bu rekabet tarihinde üst üste üç deplasman galibiyeti alamadı.

        Bu sezon evinde oynadığı altı Süper Lig maçını da kazanamayan Kasımpaşa (3B 3M), lig tarihinde bu aşamaları iç saha galibiyeti alamadan geçtiği ilk sezonu yaşıyor.

        İstanbul takımlarıyla oynadığı son 13 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Kayserispor (4B 7M), bu iki galibiyeti de deplasmanda aldı (2-1 vs Pendikspor & 3-2 vs İstanbul Başakşehir).

        Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa (1M), sezonun ilk sekiz karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 5B 2M).

        Bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini son maçta Hatayspor'u yenerek alan Kayserispor, dış sahada üst üste 2+ maç kazandığı son serinin ikinci ayağında Kasımpaşa'yı mağlup etmişti (Ekim-Kasım 2023).

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        Süper Lig'de bu sezon ceza sahası dışından gol atamayan üç takımdan ikisi Kasımpaşa ve Kayserispor (Çaykur Rizespor ile birlikte).

        Geçen sezon Süper Lig'de Kayserispor'a rakip olduğu iki maçta da gol atan üç oyuncudan biri Nuno da Costa'ydı (Altin Zeqiri ve Michy Batshuayi ile birlikte).

        Bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 11 maçta beş gole katkı sağlayan Claudio Winck (2 gol & 3 asist), geçen sezonun tamamında yaptığı katkıyı şimdiden geride bıraktı (32 maç; 3 gol & 1 asist).

        Süper Lig'de bu sezon en fazla asist yapan Kayserisporlu oyuncu olan Duckens Nazon (3), takımının deplasmanda attığı dört golün ikisinde pası veren isimdi (vs Trabzonspor).

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