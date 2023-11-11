Kasımpaşa - Kayserispor maçı CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Kayserispor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde geride kalan 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 18 puanla 7. sırada girdi. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Mondihome Kayserispor, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puan topladı
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports
12' Karimi, 27' Sadık Çiftpınar (kk), 36' Fall, 44' Boa Morte, 47' Mame Thiam, 50' Nuno Da Costa
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Fall, Ngoy
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Ligde geride kalan 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 18 puanla 7. sırada girdi.
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Mondihome Kayserispor, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puan topladı.
Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde birbirine üstünlük kurmak için 27. kez sahaya çıkıyor. Geride kalan 26 müsabakada 13 kez Kayserispor kazanırken 5 kez Kasımpaşa kazandı. 8 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 35 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü.
İki takım bugüne kadar İstanbul'da 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekip 4 kez kazanırken 7 kez de Kayserispor kazandı. istanbul'da oynanan 2 maç da berabere bitti. Bu 13 maçta Kasımpaşa 20 gol attı. Kayserispor da rakibine 20 golle yanıt verdi.