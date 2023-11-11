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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor CANLI İZLE | Kasımpaşa - Kayserispor maçı canlı yayın takip et! Kasımpaşa Kayserispor maçı hangi kanalda? - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kasımpaşa - Kayserispor maçı CANLI YAYIN

        Kasımpaşa - Kayserispor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde geride kalan 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 18 puanla 7. sırada girdi. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Mondihome Kayserispor, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puan topladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:46
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        STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

        HAKEM: Çağdaş Altay

        SAAT: 13.30

        YAYIN: beIN Sports

        12' Karimi, 27' Sadık Çiftpınar (kk), 36' Fall, 44' Boa Morte, 47' Mame Thiam, 50' Nuno Da Costa

        Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Fall, Ngoy

        Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor.

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        Ligde geride kalan 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 18 puanla 7. sırada girdi.

        Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Mondihome Kayserispor, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puan topladı.

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        Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde birbirine üstünlük kurmak için 27. kez sahaya çıkıyor. Geride kalan 26 müsabakada 13 kez Kayserispor kazanırken 5 kez Kasımpaşa kazandı. 8 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 35 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü.

        İki takım bugüne kadar İstanbul'da 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekip 4 kez kazanırken 7 kez de Kayserispor kazandı. istanbul'da oynanan 2 maç da berabere bitti. Bu 13 maçta Kasımpaşa 20 gol attı. Kayserispor da rakibine 20 golle yanıt verdi.

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        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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