Paşa'da hazırlıklar sürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 8 Mart Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde oyuncular, pas çalışması yaptı.

Antrenman taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.