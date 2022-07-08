Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçında ev sahibi takımın gollerini Ali Demirel ve Valentin Eysseric kaydetti.

Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'da ise fileleri Durel Avounou ile Antonio Mrsic havalandırdı.