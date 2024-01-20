Kasımpaşa - Hatayspor CANLI YAYIN
Kasımpaşa - Hatayspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports
HAKEM: Abdullah B. Taşkınsoy
Kasımpaşa: Gianniotis, Sadık, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa
Hatayspor: Bekaj, Kilama, Maksimovic, Kerim, Kamil, Görkem, Aburjania, Bashiru, Ömer, Rivas, Strandberg.
Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Kasımpaşa, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
Son 8 maçta 4 puan toplayabilen Atakaş Hatayspor ise 14. sırada yer alıyor.