Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve bu sezon galibiyetle tanıştı.
Maça hızlı başlayan lacivert-beyazlılar golü de 36. dakikada buldu: Kasımpaşa'nın hızlı gelişen atağında Celina'nın ortasına kafayla vuran Haris Hajradinovic, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
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İlk yarıda başka gol olmadı ve Kasımpaşa devre arasında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
İki takım ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Kasımpaşa sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e yükseltti. Üçüncü kez mağlup olan Hatayspor ise haftayı puansız kapadı.
Şenol Can yönetiminde çıkışa geçen Kasımpaşa gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.
MAÇIN DAKİKALARI
4. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topla ceza yayı önünde buluşup ceza sahasına giren Hajradinovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
11. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren El Kaabi'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Lobjanidze tamamladı. Ertuğrul, bir kez daha gole izin vermedi.
19. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topa Eysseric gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Bahoken'in orta sahada kaptığı topla hücuma çıkan ev sahibi ekipte Celina, ceza sahasının solundan içeri ortaladı, Hajradinovic'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
41. dakikada savunmanın arkasına atılan pası yakalayan Eysseric'in içeri çevirdiği topu Bahoken kaleye vurdu, kaleci Erce Kardeşler öne çıkarak gole izin vermedi.
44. dakikada Celina'nın soldan ortasında Fall arka direkte topa kafayı vurdu, kaleci Erce bir kez daha meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
75. dakikada Adekugbe'nin sol taraftan şutunda top, kaleci Ertuğrul'da kaldı.
81. dakikada soldan ceza sahasına giren Varga'nın çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
88. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son vuran isim Varga oldu, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Turgay Gemicibaşı (Dk. 74 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 85 Bruma), Eysseric (Dk. 74 Ahmet Engin), Celina (Dk. 82 Oğuzhan Efe Yılmaz), Bahoken (Dk. 85 Erdem Çetinkaya)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 78 Bertuğ Yıldırım), Vranjes (Dk. 46 Varga), Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro (Dk. 75 Onur Ergün), Aabid (Dk. 75 Muhammed Mert), Lobjanidze, El Kaabi, Sadık Baş (Dk. 46 Recep Burak Yılmaz)
Gol: Dk. 36 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 59 Turgay Gemicibaşı, Dk. 90+2 Ahmet Engin, Dk. 90+3 Fall (Kasımpaşa), Dk. 81 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)
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