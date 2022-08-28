İlk yarıda başka gol olmadı ve Kasımpaşa devre arasında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve bu sezon galibiyetle tanıştı.

İki takım ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Kasımpaşa sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e yükseltti. Üçüncü kez mağlup olan Hatayspor ise haftayı puansız kapadı.

Şenol Can yönetiminde çıkışa geçen Kasımpaşa gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MAÇIN DAKİKALARI

4. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topla ceza yayı önünde buluşup ceza sahasına giren Hajradinovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

11. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren El Kaabi'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Lobjanidze tamamladı. Ertuğrul, bir kez daha gole izin vermedi.

19. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan içeri çevirdiği topa Eysseric gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.