Süper Lig'in güçlü ekipleri Kasımpaşa ile Göztepe, 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İstanbul ekibi, bu sezon evinde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, deplasmandaki 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sıralamada 7 puan ve averajla 8. durumda bulunan Kasımpaşa'nın karşılaşacağı Göztepe ise 6 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'nın 7. dakikada Hodzic'le attığı gol VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.
SAAT: 20.00
HAKEM: Burak Şeker
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: beIN SPORTS 1
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Hadadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Koita, Hodzic
YEDEKLER: Ertuğrul, Enes, Anıl, Mehmet Feyzi, Ahmet, Evren Eren, Varga, Alan Lima, Yasin
TEKNİK DİREKTÖR:
GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Guilherme, Halil, Ideye
YEDEKLER: Megyeri, Chagas, Kubilay, Cherif Ndiaye, Tripic, Murat Paluli, Obinna, Poko, Burekovic, Efe Binici
TEKNİKDİREKTÖR: İlhan Palut
PAŞA EVİNDE KAYBETMİYOR!
Sahasında oynadığı son 9 Süper Lig maçının 8'ini kazanan Kasımpaşa tek puan kaybını 0-0 sonuçlanan Sivasspor maçında yaşadı. Lacivert-beyazlılar bu mücadelelerde rakip fileleri 18 kez havalandırdı.
Göztepe ise Süper Lig'de çıktığı son 7 deplasman maçını kazanamadı. Sarı-kırmızılılar 5 deplasman mücadelesini kaybederken bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
2020 takvim yılında en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan Süper Lig ekibi Kasımpaşa oldu. İstanbul temsilcisi 7 maçta gol yemedi.
15. RANDEVU
Kasımpaşa ile Göztepe Süper Lig'de daha önce 14 kez karşılaştı. Kasımpaşa bu mücadelelerin 7'sinden galibiyetle ayrılırken Göztepe 1 kez 3 puana uzandı. 6 mücadele ise berabere sonuçlandı. Kasımpaşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960 sezonunda 4-1'lik skorla alan Göztepe, İstanbul'da çıktığı 7 maçta sahadan 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrıldı.
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