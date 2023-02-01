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Kasımpaşa - Giresunspor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa ligde 4 maçtır kazanamazken, Giresunspor’un da galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Giriş: 01.02.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa - Giresunspor maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1

KASIMPAŞA: Erdem, Tirpan, Donk, Tarkan, Yasin, Aytaç, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouannes, Chouiar, Fall
TEKNİK DİREKTÖR: Selçuk İnan

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

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Kasımpaşa ligde 4 maçtır kazanamazken, Giresunspor’un da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar son lig maçında Fenerbahçe deplasmanından 5-1’lik mağlubiyetle ayrılırken, Karadeniz temsilcisi de evinde Galatasaray’a 4-0 kaybetti.

Selçuk İnan’ın ekibi, ligde oynadığı 20 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgiyle 19 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor. Hakan Keleş’in çalıştırdığı Giresunspor ise 20 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle hanesine 21 puan yazdırdı. 14. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, düşme hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşılaştığı mücadeleyi Giresunspor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Giresunspor ile oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa (1M), rakibini konuk ettiği tek karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı (Ağustos 2021).

İstanbul takımlarına konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçının dördünü kazanan (1B 3M) ve son karşılaşmada Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Giresunspor, bu süreçte üst üste iki ziyaretinden galibiyetle dönemedi.

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