Kasımpaşa ile oynadığı son 15 lig maçından 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa mücadelesi için kadro sıkıntısı yaşıyor. Fenerbahçe'de 4 futbolcudan 2'si koronavirüsü atlatırken Tolga Ciğerci'nin sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiği için kadroda yer almayacak. Hafif ağrıları bulunan Ferdi Kadıoğlu ise dün takıma dahil oldu. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bugün saat 19:00'da beIN Sports'dan naklen yayınlanacak. Maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Serkan Olguncan üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Varga, Yusuf, Alan, Anıl, Hodzic
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Lemos, Tisserand, Novak, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
DÖRT FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI VAR
Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.
AYTAÇ KARA KART CEZALISI
Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.
Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 27 yaşındaki futbolcu, yarın sahada olamayacak.
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