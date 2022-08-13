Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Süper Lig'in ilk haftasında istedikleri sonucu alamayan iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...