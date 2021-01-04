KasımpaşaFenerbahçe maçı için heyecan dorukta. İki İstanbul takımının mücadelesinin yaşanacağı zorlu mücadelede her iki takımda da tek hedef 3 puan. Peki merakla araştırılan Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 4 Ocak Pazartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Kasımpaşa : Ramazan, Haddadi, Tirpan, Brecka, Hadergjonaj, Sadiku, Doğucan, Anıl, Alan, Yusuf, Hodzic.

Fenerbahçe : Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Valencia, Mert Hakan, Sinan, Pelkas, Thiam.