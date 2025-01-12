Kasımpaşa Fenerbahçe'den rövanşı aldı!

U-19 Elit Lig A Grubu'nda Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaştı. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe A Takımı'na karşı mücadele eden Kasımpaşa'nın gençleri bu kez Fenerbahçe'nin U-19 takımını aynı skorla mağlup ederek bu maçın rövanşını aldı.

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Kasımpaşa'da goller Burak Turalı, Yusuf İnci, Muhammed Ayeş'ten geldi.