Kasımpaşa, Dirar ile yollarını ayırdı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Nabil Dirar ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." ifadesine yer verildi.

35 yaşındaki Nabil Dirar, Kasımpaşa'da uzun süredir kadro dışı bırakılmıştı.