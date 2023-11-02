Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Galatasaray
        GS
        28
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        MKE Ankaragücü
        MKE
        12
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa deplasmanda yenilmiyor - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa deplasmanda yenilmiyor

        Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, yarın Galatasaray'ın konuğu olacak. Bu sezon ligde deplasmanda 4 müsabaka oynayan Paşa, mağlubiyet yaşamadı. Lacivert-beyazlılar, bu serisini sarı-kırmızılı ekip karşısında da sürdürmek istiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa deplasmanda yenilmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Geride kalan 10 haftada Kasımpaşa, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle topladığı 18 puanla 5. sırada yer alırken, 9 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar ise 28 puanla 2. basamakta bulunuyor.

        Deplasmanda kaybetmiyor

        Geride kalan 10 haftanın 4’ünü deplasmanda geçiren Kasımpaşa, bu maçlarda 2 beraberlik, 2 galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar, söz konusu mücadelelerde Hatayspor ve Alanyaspor karşısında sahadan 1'er puanla ayrılırken, Fatih Karagümrük ile Sivasspor'u ise mağlup etmeyi başardı.

        Galibiyet serisi 3 maça çıkacak

        Kasımpaşa, yarın Galatasaray’ı yenmesi halinde üst üste 3 deplasmandan da 3 puanla dönmüş olacak. Öte yandan ligdeki son 2 müsabakasında Sivasspor ve İstanbulspor'a karşı kazanan Paşa, galibiyet serisini 3 maça taşımak için sarı-kırmızılılarla mücadele edecek.

        Aytaç Kara göz dolduruyor

        Zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi Kasımpaşa’da en dikkat çeken futbolcu ise orta saha oyuncusu Aytaç Kara. Bir dönem Galatasaray’da da oynayan 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki 10 maçın tamamında forma giydi. İstikrarlı bir performans sergileyen deneyimli futbolcu, takımına 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

        Bunun yanında Aytaç, gördüğü 3 sarı kartla da ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor maçında görev alamayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Habertürk Anasayfa