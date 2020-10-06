Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz David Pavelka'ya teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Sparta Prag'ta başarılar diliyoruz." denildi.

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