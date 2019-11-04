Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle belirtmeliyiz ki dün kendi stadımızda oynadığımız BtcTürk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odası koridorunda yaşanan olaylar hepimizi derinden üzmüştür.



Maç esnasında oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından bu üzücü olaylar maç sonrasına da sirayet etmiştir. Ne yazık ki maç sonrası koridorlarda da sporun fair-play ruhuna uymayan davranışlar sergilenmiş ve kısa süreli olarak tansiyonun yükselmesine sebep olunmuştur.



Hepinizin bildiği üzere Türk sporunda şirket modeliyle ve tesisleşmesiyle önemli bir yere sahip olan Kulübümüzün bu tür olaylara karşı duruşu bellidir. Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de bu olaylar sonrasında derin bir üzüntü içeresindedir. Bu yaşanan olayların tekrar edilmemesi temennisi ile Yeni Malatyaspor ile olan dostluğumuzun devamını diler, kendilerine ilerideki maçlarında başarılar dileriz.



Tüm kamuoyuna duyurulur.



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."