Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Mickael Tırpan'ın Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un da Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt'e bonservisleriyle transfer olduğu belirtilerek, "Oyuncularımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."