Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Lacivert-beyazlılar, Szalai'nin 90+1'deki golüyle kaybederken hakem Mete Kalkavan kararlarıyla tepki çekti.
Szalai'nin golü öncesinde Valencia'nın müdahalesiyle Kasımpaşa'dan Spajic yerde kalırken ardından gol geldi.
Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştükten sonra golü geçerli saydı. Bu karara Kasımpaşa takımı ve taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Kasımpaşa cephesi, Kalkavan'ın VAR'a gitmesi gerektiğini savunurken maç boyunca da takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını ifade ettiler.
Maçından ardından hakem Mete Kalkavan'a yönelik tepkiler ise şöyle:
"KASIMPAŞA'YI KÜME DÜŞÜREMEYECEKLER!"
Sami Uğurlu: "Trabzonspor maçından başlayan bir süreç var. Son 20 dakika bizi eksik bıraktılar. Geçen hafta Konyaspor maçındaki uzatma, arka arkaya verilen penaltı... Bu maçta pozisyonu görmemiş olabilirsin ama VAR'a gitmiyorsan, bu sorgulanmalı. Burada art niyet ararım. Hep bizim aleyhimize oluyor. Bizim gücümüz var, oyun gücümüz var. Fenerbahçe, bizi yenebilir. Biz de Fenerbahçe'yi yenebiliriz. Bu gücümüz var ama hakemler sonucu belirliyorsa, o zaman bize gerek yok. Fenerbahçe yorgun ama zamana oynadı. Yerden kalkmadılar, oyunu geç başlattılar. Hakem buna izin verdi. Kasımpaşa'yı küme düşüremeyecekler. Biz küme düşecek futbol oynamıyoruz. Buradan çıkacağız. Fenerbahçe'nin ikinci golü veriliyorsa, o zaman biz ciddi bir art niyet ararız."
"FENERBAHÇELİ OYUNCULAR BİLE FAUL BEKLEDİ"
Tarkan Serbest: "Fenerbahçe'nin ikinci golü %100 faul! Hakem, VAR'a gitmedi."
Eren Elmalı: "Bireysel olarak iyi olabiliriz ama futbol, takım oyunu. Hakem, VAR'a da gitti gol verdi. Kötü bir mağlubiyet oldu bizim. Fenerbahçeli oyuncular bile faul bekledi. 'Bakacağım' dedi hakem ama golü verdi. Şok olduk."
KASIMPAŞA'DAN ANLAMLI TEPKİ
Kasımpaşa Kulübü, resmi sosyal medya hesabından hakem yönetimine yönelik anlamlı bir mesaj paylaştı: "İLGİLİSİNE; Bu kaçıncı hafta, Hep aynı senaryo! Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ama bilin ki; ÇOK AYIP!"
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