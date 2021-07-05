Kasımpaşa, Sparta Prag'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Michal Travnik'i transfer ettiğini duyurdu. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sparta Prag takımının 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Michal Travnik, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."