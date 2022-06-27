Kasımpaşa'dan bir transfer daha!

Kasımpaşa transferde bir oyuncuda daha mutlu sona ulaştı. Geçen günlerde Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlayan lacivert-beyazlılar, Artvin Hopaspor'un 24 yaşındaki orta sahası Selim Dilli'yi transfer ettiğini resmen duyurdu.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz Selim Dilli, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."