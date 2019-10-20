Kasımpaşa'da Thiam şoku!

Kasımpaşa, Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Mame Thiam sakatlandı. Takımının tek golünü kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, 73. dakikada yerini Koita'ya bıraktı. Senegalli oyuncu hastaneye götürülürken Paşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş maç sonu sakatlıkla ilgili "Mame Thiam hastaneye gitti ne olduğu belli olacak. Yüzde 50-50 şu anda doktor ile konuştum. Umarım bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.