Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.

Kasımpaşa Sportif Faliyetler A.Ş"