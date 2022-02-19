Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Loret Sadiku'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."

Sadiku, Kasımpaşa'ya 2016-2017 sezonunda transfer olmuştu.