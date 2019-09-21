Kasımpaşa'nın Antalyaspor'u konuk ettiği maçta ev sahibinin yıldız ismi Ricardo Quaresma ve Strahil Popov sakatlandı. 6. dakikada Akdeniz ekibinden Aatif'ın sol ayağına yaptığı sert müdahale sonrası yerde kalan Portekizli yıldız, acı içinde yerde kaldı. İlk müdahalenin ardından ayağa kalkan Q7, oyuna devam etse de 15. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Teknik direktör Kemal Özdeş, Quaresma'nın yerine David Pavelka'yı oyuna dahil etti. Faul pozisyonunda hakem Koray Gençerler'in kartına başvurmaması ise taraftarların tepkisini çekti.

BİR ŞOK DA POPOV'DAN!

Kasımpaşa'da 28. dakikada ise bu kez Strahil Popov sakatlandı. Bulgar futbolcu, oyuna devam edemezken yerini Jorge Fernandes'e bıraktı.