Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı.
Giriş: 27.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:38
Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.