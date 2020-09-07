Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.