Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan oyuncu listesindeki bilgiye göre, 33 yaşındaki file bekçisinin 2020-2021 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldı.

Fatih Öztürk, Kasımpaşa'da 2019-2020 sezonunda toplam 22 maça çıktı.