Kasımpaşa'da İrfan Buz dönemi

Kasımpaşa Kulübü, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kasımpaşa'mıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
"KALİTELİ BİR KADROYA SAHİBİZ"
Kasımpaşa Kulübünün sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı teknik direktör İrfan Buz, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirtti.
Buz, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, kadronun karakterli ve kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu aktararak, "Bu oyuncu grubunu geliştirmek adına elimizden geleni yapıp, maksimum performansı elde edebilmek için buradayız. İyi futbol oynayarak ve çok çalışarak Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Çok önemli bir kulüpte çalışacağını vurgulayan Buz, "Kurumsal yapısı ile birlikte 100. yılını yaşayan Kasımpaşa Kulübüne geldiğim için heyecanlı ve sevinçliyim." ifadesini kullandı.
Kasımpaşa'nın Türkiye'nin en önemli kulüplerden biri olduğunu ifade eden Buz, şunları kaydetti:
"Kurumsal yapısı ile birlikte yapılan adımlar ve duruşu ile kendisini gösteren bir kulüp Kasımpaşa. Bize burada çalışma imkanı ve güveni veren yönetim kuruluma teşekkür etmek istiyorum. Biz de takım olarak maksimum seviyede gelişmek için elimizden geleni yapacağız."
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