Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör İrfan Buz görülen lüzum üzerine anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

Sayın İrfan Buz'a ve ekibine teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."